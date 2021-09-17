Беккер объяснил слёзы Джоковича после поражения в финале US Open

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Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер прокомментировал слёзы серба Новака Джоковича после поражения в финале Открытого чемпионата США — 2021 россиянину Даниилу Медведеву.

«Я никогда раньше не видел, как Джокович плачет на корте. Наверное, он перешёл через край в эмоциональном плане. Он ощущал груз ожиданий других людей», — цитирует Беккера Eurosport.

Он также отметил, что речь Джоковича после финала была замечательной.

Медведев обыграл Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут, став третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее Беккер заявил, что Медведев выиграет ещё больше турниров Большого шлема.

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