«Наполи» разгромил «Сампдорию» в матче Серии А

«Наполи» с крупным счётом обыграл «Сампдорию» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

Reuters

Встреча, которая прошла в Генуе, завершилась победой гостей со счётом 4:0. В составе победителей отличились Виктор Осимен (10-я и 50-я минуты) Фабиан Руис (39-я), Петр Зелиньски (59-я). «Наполи», набрав 15 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы. «Сампдория» с пятью занимает 13-ю строчку. «Наполи» является соперником московского «Спартака» по групповой стадии Лиги Европы. Красно-белые сыграют с итальянским клубом 30 сентября в гостях. Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.