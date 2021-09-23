«Наполи» разгромил «Сампдорию» в матче Серии А
- Reuters
Встреча, которая прошла в Генуе, завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Виктор Осимен (10-я и 50-я минуты) Фабиан Руис (39-я), Петр Зелиньски (59-я).
«Наполи», набрав 15 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы. «Сампдория» с пятью занимает 13-ю строчку.
«Наполи» является соперником московского «Спартака» по групповой стадии Лиги Европы. Красно-белые сыграют с итальянским клубом 30 сентября в гостях.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.