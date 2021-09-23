Шалимов оценил результат матча с владимирским «Торпедо»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча элитного группового раунда Кубка России по футболу с владимирским «Торпедо» (2:0).

«Игра получилась тяжёлая. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля», — цитирует Шалимова пресс-служба «Урала».

По его мнению, «Торпедо» — организованная команда, которая создала «Уралу» проблемы. Шалимов добавил, что его подопечные могли бы забить больше мячей, однако не удалось реализовать несколько моментов.

Мячи забили Андрей Егорычев (на первой минуте) и Андрей Панюков (16-я минута). Игрок «Торпедо» Владимир Победимов не смог реализовать пенальти в начале матча.

«Урал» с тремя очками лидирует во второй группе. Столько же имеет «КАМАЗ», который уступает по разнице мячей. «Торпедо» проиграло оба матча.

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