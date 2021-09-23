Шалимов оценил результат матча с владимирским «Торпедо»

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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча элитного группового раунда Кубка России по футболу с владимирским «Торпедо» (2:0).
Шалимов оценил результат матча с владимирским «Торпедо»
  • © fc-ural.ru

«Игра получилась тяжёлая. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля», — цитирует Шалимова пресс-служба «Урала».

По его мнению, «Торпедо» — организованная команда, которая создала «Уралу» проблемы. Шалимов добавил, что его подопечные могли бы забить больше мячей, однако не удалось реализовать несколько моментов.

Мячи забили Андрей Егорычев (на первой минуте) и Андрей Панюков (16-я минута). Игрок «Торпедо» Владимир Победимов не смог реализовать пенальти в начале матча.

«Урал» с тремя очками лидирует во второй группе. Столько же имеет «КАМАЗ», который уступает по разнице мячей. «Торпедо» проиграло оба матча.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над ижевским «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

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