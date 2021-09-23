Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над ижевским «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над ижевским «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«Получилась хорошая игра. Очень рад, что приехало много болельщиков ЦСКА. Они отлично нас поддерживали. Что касается встречи, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что одержали победу», — приводит слова Березуцкого официальный сайт московского клуба.

Тренер отметил, что у ЦСКА цель всегда одна — победа.

«Доволен игрой и самоотдачей игроков», — подытожил он.

Встреча проходила на стадионе «Зенит» в Ижевске и завершилась со счётом 4:0.

В составе армейской команды забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бахтиёр Зайнутдинов и Антон Заболотный.

В третьем круге турнира красно-синие в гостях сыграют с липецким «Металлургом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.