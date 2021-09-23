Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над ижевским «Зенитом» в Кубке России

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над ижевским «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.
Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над ижевским «Зенитом» в Кубке России
  • © pfc-cska.com

«Получилась хорошая игра. Очень рад, что приехало много болельщиков ЦСКА. Они отлично нас поддерживали. Что касается встречи, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что одержали победу», — приводит слова Березуцкого официальный сайт московского клуба.

Тренер отметил, что у ЦСКА цель всегда одна — победа.

«Доволен игрой и самоотдачей игроков», — подытожил он.

Встреча проходила на стадионе «Зенит» в Ижевске и завершилась со счётом 4:0.

В составе армейской команды забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бахтиёр Зайнутдинов и Антон Заболотный.

В третьем круге турнира красно-синие в гостях сыграют с липецким «Металлургом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить