Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над ижевским «Зенитом» в Кубке России
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«Получилась хорошая игра. Очень рад, что приехало много болельщиков ЦСКА. Они отлично нас поддерживали. Что касается встречи, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что одержали победу», — приводит слова Березуцкого официальный сайт московского клуба.
Тренер отметил, что у ЦСКА цель всегда одна — победа.
«Доволен игрой и самоотдачей игроков», — подытожил он.
Встреча проходила на стадионе «Зенит» в Ижевске и завершилась со счётом 4:0.
В составе армейской команды забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бахтиёр Зайнутдинов и Антон Заболотный.
В третьем круге турнира красно-синие в гостях сыграют с липецким «Металлургом».
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.