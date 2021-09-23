Sport24: Бийол успеет восстановиться к матчу с «Нижним Новгородом»
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«Думаю, Яка сыграет в следующем матче. Сегодня в Кубке России он не играл, потому что клуб решил дать ему отдых», — цитирует агента Sport24.
По его словам, ничего серьёзного с игроком не произошло. Он чувствует себя хорошо и будет готов к игре 27 сентября в матче РПЛ с «Нижним Новгородом».
22-летний словенский футболист получил повреждение в матче восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).
Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над ижевским «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.