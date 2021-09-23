«Урал» обыграл владимирское «Торпедо» в матче Кубка России по футболу

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«Урал» в матче элитного группового раунда Кубка России по футболу в гостях переиграл владимирское «Торпедо».
«Урал» обыграл владимирское «Торпедо» в матче Кубка России по футболу
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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба РПЛ.

Мячи забили Андрей Егорычев (1-я минута) и Андрей Панюков (16-я).

Игрок «Торпедо» Владимир Победимов не смог реализовать пенальти в начале матча.

«Урал» с тремя очками лидирует во второй группе. Столько же имеет КАМАЗ, который уступает по разнице мячей. «Торпедо» проиграло оба матча.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над ижевским «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

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