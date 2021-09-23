Петросян выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Любляне

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Россиянка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Любляне.
Петросян выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Любляне
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

На счету Петросян 70,86 балла.

На втором месте идёт кореянка Минхае Ким (70,83). Замкнула тройку лидеров Линдси Торнгрен из США (70,24).

Другая россиянка, Софья Самоделкина, занимает четвёртое место (65,56).

Произвольные программы фигуристки представят 25 сентября.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что важнее для российской фигуристки Александры Трусовой — пять безошибочных четверных в произвольной или идеальная короткая программа с тройным акселем.

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