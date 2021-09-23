РФС ищет западного эксперта по технической работе с судьями на VAR

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал, что РФС ищет иностранного эксперта по технической стороне внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«VAR — это совершенно новый инструментарий, мы ищем эксперта, который обладал бы определённым опытом и знаниями. Мы пришли к внедрению VAR. Нам нужны эксперты, которые на сегодняшний момент присутствуют на Западе», — цитирует Хачатурянца РИА Новости.

По его словам, Кирилл Верхолетов продолжит курировать работу судей VAR.

Ранее инструктор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Витор Перейра прокомментировал своё назначение главой судейского комитета РФС.