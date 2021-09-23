Хачатурянц объяснил, почему РФС не продлил контракт с Кашшаи

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц объяснил, почему бывший главой Департамента судейства Виктор Кашшаи покинул свою должность.

«Виктор проделал большую работу, за которую мы ему очень благодарны. Настал момент, когда мы вышли на тот уровень, что нам стал нужен человек с другими качествами для того, чтобы мы завершили начатое. Реформа не завершена, мы находимся в процессе. Несмотря на то что мы избегаем больших скандалов, вопросы по судейству остаются. Нам предстоит проделать много работы», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

Ранее он рассказал о процедуре выбора нового главы судейства РФС.