Хачатурянц объяснил, почему РФС не продлил контракт с Кашшаи

Короткая ссылка
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц объяснил, почему бывший главой Департамента судейства Виктор Кашшаи покинул свою должность.
Хачатурянц объяснил, почему РФС не продлил контракт с Кашшаи
  • © РФС

«Виктор проделал большую работу, за которую мы ему очень благодарны. Настал момент, когда мы вышли на тот уровень, что нам стал нужен человек с другими качествами для того, чтобы мы завершили начатое. Реформа не завершена, мы находимся в процессе. Несмотря на то что мы избегаем больших скандалов, вопросы по судейству остаются. Нам предстоит проделать много работы», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

Ранее он рассказал о процедуре выбора нового главы судейства РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить