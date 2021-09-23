Хачатурянц объяснил, почему РФС не продлил контракт с Кашшаи
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«Виктор проделал большую работу, за которую мы ему очень благодарны. Настал момент, когда мы вышли на тот уровень, что нам стал нужен человек с другими качествами для того, чтобы мы завершили начатое. Реформа не завершена, мы находимся в процессе. Несмотря на то что мы избегаем больших скандалов, вопросы по судейству остаются. Нам предстоит проделать много работы», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.
Ранее он рассказал о процедуре выбора нового главы судейства РФС.