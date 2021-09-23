Хачатурянц рассказал о процедуре выбора нового главы судейства РФС
- © Сергей Киселев
- АГН «Москва»
«Мы проанализировали опыт работы Витора и посчитали, что из трёх кандидатов, которых мы рассматривали, он является лучшим. Считаю, что нам очень повезло, что Перейра согласился принять это приглашение. Он является очень известным человеком в системе УЕФА», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.
Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.
После окончания карьеры арбитра работал на административных должностях, связанных с судейством.
Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.