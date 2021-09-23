Хачатурянц рассказал о процедуре выбора нового главы судейства РФС

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение инструктора Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Витора Перейры главой департамента судейства.

«Мы проанализировали опыт работы Витора и посчитали, что из трёх кандидатов, которых мы рассматривали, он является лучшим. Считаю, что нам очень повезло, что Перейра согласился принять это приглашение. Он является очень известным человеком в системе УЕФА», — приводит слова Хачатурянца РИА Новости.

Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.

После окончания карьеры арбитра работал на административных должностях, связанных с судейством.

Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.