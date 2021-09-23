«Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК договорились о равном показе матчей ЧМ-2022

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин специально прокомментировал появление блока с освещением чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мы готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира по футболу 2022 года. На данный момент между «Матч ТВ», Первым каналом и ВГТРК зафиксированы договорённости, предполагающие равноценное деление игр на чемпионате мира. В случае успешного отбора на чемпионат как минимум одна встреча национальной команды России будет показана на телеканале «Матч ТВ», — цитирует Тащина «РБ-Спорт».

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что «Телеспорт», обладающий правами на показ матчей сборной России, отказывает «Матч ТВ» в трансляции встреч национальной команды.