«РБ Спорт»: «Телеспорт» отказал «Матч ТВ» в показе игр сборной России

«Телеспорт», который обладает правами на показ матчей сборной России, отказывает «Матч ТВ» в трансляции игр национальной команды.

По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» хочет купить права на трансляции всех матчей сборной России в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. «Телеспорт» отказал в запросе, ссылаясь на то, что уже есть расписание всех матчей сборной в 2021 году.

По сообщению источника, «Матч ТВ» делал запрос на каждый матч национальной команды, но получал отказ.

В последний раз «Матч ТВ» показывал игры сборной России весной. Даже на Евро-2020 телеканал не смог транслировать матчи команды.

Между «Матч ТВ» и «Телеспорт» произошёл конфликт, который привёл к таким последствиям.

Ранее сообщалось, что тендер по медиаправам чемпионата России может быть отменён.