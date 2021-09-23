«РБ Спорт»: «Телеспорт» отказал «Матч ТВ» в показе игр сборной России

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«Телеспорт», который обладает правами на показ матчей сборной России, отказывает «Матч ТВ» в трансляции игр национальной команды.
«РБ Спорт»: «Телеспорт» отказал «Матч ТВ» в показе игр сборной России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» хочет купить права на трансляции всех матчей сборной России в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. «Телеспорт» отказал в запросе, ссылаясь на то, что уже есть расписание всех матчей сборной в 2021 году.

По сообщению источника, «Матч ТВ» делал запрос на каждый матч национальной команды, но получал отказ.

В последний раз «Матч ТВ» показывал игры сборной России весной. Даже на Евро-2020 телеканал не смог транслировать матчи команды.

Между «Матч ТВ» и «Телеспорт» произошёл конфликт, который привёл к таким последствиям.

Ранее сообщалось, что тендер по медиаправам чемпионата России может быть отменён.

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