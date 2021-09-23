«РБ Спорт»: «Телеспорт» отказал «Матч ТВ» в показе игр сборной России
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» хочет купить права на трансляции всех матчей сборной России в отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. «Телеспорт» отказал в запросе, ссылаясь на то, что уже есть расписание всех матчей сборной в 2021 году.
По сообщению источника, «Матч ТВ» делал запрос на каждый матч национальной команды, но получал отказ.
В последний раз «Матч ТВ» показывал игры сборной России весной. Даже на Евро-2020 телеканал не смог транслировать матчи команды.
Между «Матч ТВ» и «Телеспорт» произошёл конфликт, который привёл к таким последствиям.
Ранее сообщалось, что тендер по медиаправам чемпионата России может быть отменён.