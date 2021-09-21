«РБ Спорт»: ТВ-контракт — тендера может и не быть

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Тендер по медиаправам чемпионата России может быть отменён.
«РБ Спорт»: ТВ-контракт — тендера может и не быть
  • РИА Новости

«РБ Спорт» сообщает о ситуации по ТВ-контрактам на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующие четыре сезона.

9 сентября правление РПЛ, которое включает в себя девять руководителей клубов, приняло решение о проведении тендера по ТВ-правам на ближайшие четыре сезона начиная с сезона-2022/2023.

Такое предложение выдвинула компания «Газпром-Медиа». Согласно ему, контракты заключаются на 4 млрд рублей в первые два сезона и 4,8 млрд в год — в два последних сезона.

В тендере также принимают участие онлайн-кинотеатр Оkko, видеосервис «Старт» и компания «Яндекс».

По сообщению источника, несмотря на сроки, конкретных предложений, кроме «Матча», нет.

Ранее стало известно, сколько «Матч ТВ» заплатил Единой лиге ВТБ за телеправа.

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