Поздняков считает, что антиковидный опыт Токио будет применён на ОИ в Пекине

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о мерах против распространения коронавирусной инфекции на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Поздняков считает, что антиковидный опыт Токио будет применён на ОИ в Пекине
  • Reuters

«Мы начали обсуждать Олимпийские игры в Пекине: приняли ряд решений, которые позволят сборным быть более подготовленными на заключительном этапе. В ближайший месяц мы ждём от Международного олимпийского комитет и оргкомитета Олимпиады в Пекине детальной информации по ковидным протоколам», — приводит слова Позднякова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» «Спорт-Экспресс».

Президент ОКР считает, что антиковидный опыт Токио будет применён в Пекине.

«Но по опыту проведения Олимпиады в Токио, который был признан успешным, мы предполагаем, как это будет выглядеть и в Пекине. Зная отношение китайских властей к этим вопросам, уверен, что зимняя Олимпиада будет безопасной», — сказал он.

Зимняя Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Поздняков поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить