Поздняков считает, что антиковидный опыт Токио будет применён на ОИ в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о мерах против распространения коронавирусной инфекции на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Мы начали обсуждать Олимпийские игры в Пекине: приняли ряд решений, которые позволят сборным быть более подготовленными на заключительном этапе. В ближайший месяц мы ждём от Международного олимпийского комитет и оргкомитета Олимпиады в Пекине детальной информации по ковидным протоколам», — приводит слова Позднякова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» «Спорт-Экспресс».

Президент ОКР считает, что антиковидный опыт Токио будет применён в Пекине.

«Но по опыту проведения Олимпиады в Токио, который был признан успешным, мы предполагаем, как это будет выглядеть и в Пекине. Зная отношение китайских властей к этим вопросам, уверен, что зимняя Олимпиада будет безопасной», — сказал он.

Зимняя Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Поздняков поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине.