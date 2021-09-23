Экс-тренер «Тоттенхэма»: с Моуринью Роналду так бы себя не вёл

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Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд прокомментировал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Экс-тренер «Тоттенхэма»: с Моуринью Роналду так бы себя не вёл
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«Думаю, с Жозе Моуринью Роналду так бы себя не вёл. Но нужно сначала спросить самого Криштиану: так ли необходимо стоять рядом с Сульшером и что-то советовать? Мы видели, как на чемпионате Европы он кричал на других. Этот парень точно станет тренером, 100%», — цитирует Шервуда talkSPORT.

Он отметил, что главному тренеру «красных дьяволов» придётся смириться с таким поведением Роналду.

Португалец зачастую позволяет себе стоять рядом с тренером на бровке.

Ранее Сульшер рассказал, почему Роналду не играл в матче с «Вест Хэмом».

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