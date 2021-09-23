Защитник «Рубина» Уремович избежал серьёзной травмы

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Иван Бошняк, агент защитника казанского «Рубина» Филипа Уремовича, рассказал о травме своего клиента.
Защитник «Рубина» Уремович избежал серьёзной травмы
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«Повреждение Уремовича оказалось несерьёзным, поэтому Филип скоро сможет выйти на поле», — приводит слова Бошняка Sport24.

Напомним, Уремович получил травму в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Ранее московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».

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