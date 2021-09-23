ЦСКА назвал состав на матч Кубка России с ижевским «Зенитом»

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».

В стартовом составе московской команды выйдут Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Дмитрий Каптилович, Кристяин Бистрович, Руслан Дауров, Эдуард Багринцев, Максим Мухин, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов и Владислав Яковлев.

На скамейке запасных останутся Данила Боков, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Напомним, что Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Алан Дзагоев не попали в заявку на матч.

Встреча пройдёт на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. Начало игры — в 14:15 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.