ЦСКА назвал состав на матч Кубка России с ижевским «Зенитом»
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В стартовом составе московской команды выйдут Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Дмитрий Каптилович, Кристяин Бистрович, Руслан Дауров, Эдуард Багринцев, Максим Мухин, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов и Владислав Яковлев.
На скамейке запасных останутся Данила Боков, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.
Напомним, что Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Алан Дзагоев не попали в заявку на матч.
Встреча пройдёт на стадионе «Центральный — Зенит» в Ижевске. Начало игры — в 14:15 мск.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.