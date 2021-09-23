«Локомотив» начнёт изучать геном футболистов

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Московский «Локомотив» будет сотрудничать с медико-генетическим центром Genotek.
«Локомотив» начнёт изучать геном футболистов
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Как сообщает официальный сайт московского клуба, целью сотрудничества является изучение генома футболистов и выявление генетических маркеров, отвечающих за навыки спортсменов.

Отмечается, что все футболисты команды станут участниками комплексного генетического исследования.

Полученные данные позволят специалистам разработать персональные рекомендации игрокам.

Ранее московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».

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