Паршивлюк прокомментировал победу над ставропольским «Динамо» в Кубке России

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу над ставропольским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Кубка России.

«В подобных играх, когда приезжает команда Российской премьер-лиги, клубам из низших дивизионов нечего терять, ведь для них это встреча сезона. Пришло много зрителей, так что на стадионе была хорошая атмосфера. Мы профессионально отнеслись к своему делу, отсюда такой результат», — сказал Паршивлюк в интервью YouTube-каналу московской команды.

По словам защитника, команда чувствовали себя раскрепощённо, поэтому активно шла в атаку.

«Всё получалось, забили красивые мячи и порадовали зрителей. Была небольшая ротация — кто-то провёл сорок пять минут, кто-то побольше. По прошедшему матчу и не скажешь, что у нас была встреча три дня назад. Надеюсь, что с «Рубином» все будут такими же свежими и при наших болельщиках мы добьёмся результата, который их порадует», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Ставрополье и завершилась со счётом 6:0.

Ранее московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».