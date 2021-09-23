Паршивлюк прокомментировал победу над ставропольским «Динамо» в Кубке России

Короткая ссылка
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу над ставропольским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Кубка России.
Паршивлюк прокомментировал победу над ставропольским «Динамо» в Кубке России
  • © fcdm.ru

«В подобных играх, когда приезжает команда Российской премьер-лиги, клубам из низших дивизионов нечего терять, ведь для них это встреча сезона. Пришло много зрителей, так что на стадионе была хорошая атмосфера. Мы профессионально отнеслись к своему делу, отсюда такой результат», — сказал Паршивлюк в интервью YouTube-каналу московской команды.

По словам защитника, команда чувствовали себя раскрепощённо, поэтому активно шла в атаку.

«Всё получалось, забили красивые мячи и порадовали зрителей. Была небольшая ротация — кто-то провёл сорок пять минут, кто-то побольше. По прошедшему матчу и не скажешь, что у нас была встреча три дня назад. Надеюсь, что с «Рубином» все будут такими же свежими и при наших болельщиках мы добьёмся результата, который их порадует», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Ставрополье и завершилась со счётом 6:0.

Ранее московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить