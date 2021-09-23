Махов после дисквалификации хочет выступить на Олимпиаде в Париже

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Представитель олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова Тигран Аванян рассказал о планах спортсмена после дисквалификации.
Махов после дисквалификации хочет выступить на Олимпиаде в Париже
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«27 января 2020 года начинается его четырёхлетняя дисквалификация, заканчивается она 26 января 2024 года, а значит, конечно, маловероятно, но он может даже при необходимости поучаствовать в отборе на Игры в Париже», — цитирует ТАСС Аваняна.

Он также отметил, что Махов не сможет не тренироваться. 

Боец выиграл Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, а также трижды был сильнейшим на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Махов отстранён от спорта на четыре года за допинг.

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