Олимпийский чемпион Махов отстранён от спорта на четыре года за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Об этом сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация Махова вступила в силу 27 января 2021 года. Таким образом, он отстранён от спорта на четыре года.

РУСАДА также дисквалифицировала ещё семь российских спортсменов.

Боец выиграл Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, а также трижды был сильнейшим на чемпионатах мира.

Ранее РУСАДА повторно проверило на допинг танцевальную пару Степанова — Букин.