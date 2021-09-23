Олимпийский чемпион Махов отстранён от спорта на четыре года за допинг

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг.
Олимпийский чемпион Махов отстранён от спорта на четыре года за допинг
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация Махова вступила в силу 27 января 2021 года. Таким образом, он отстранён от спорта на четыре года.

РУСАДА также дисквалифицировала ещё семь российских спортсменов.

Боец выиграл Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, а также трижды был сильнейшим на чемпионатах мира.

Ранее РУСАДА повторно проверило на допинг танцевальную пару Степанова — Букин.

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