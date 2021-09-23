Олимпийский чемпион Махов отстранён от спорта на четыре года за допинг
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация Махова вступила в силу 27 января 2021 года. Таким образом, он отстранён от спорта на четыре года.
РУСАДА также дисквалифицировала ещё семь российских спортсменов.
Боец выиграл Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, а также трижды был сильнейшим на чемпионатах мира.
Ранее РУСАДА повторно проверило на допинг танцевальную пару Степанова — Букин.