«Чемпионат»: большинство клубов ФНЛ одобрили реформу Hypercube
- РИА Новости
Компания Hypercube и Проектный офис Российского футбольного союза провели встречу с клубами ФНЛ, сообщает «Чемпионат».
Большинство команд, за исключением «Волгаря», одобрили проект «Сатурн-20». Он предполагает разделение команд на две группы с последующими переходами между ними.
Таким образом, с большей долей вероятности проект вступит в силу в сезоне-2022/23.
Ранее помощник Путина оценил проект реформы РПЛ от Hypercube.