«Чемпионат»: большинство клубов ФНЛ одобрили реформу Hypercube

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Почти все клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) одобрили реформу Hypercube.
«Чемпионат»: большинство клубов ФНЛ одобрили реформу Hypercube
  • РИА Новости

Компания Hypercube и Проектный офис Российского футбольного союза провели встречу с клубами ФНЛ, сообщает «Чемпионат».

Большинство команд, за исключением «Волгаря», одобрили проект «Сатурн-20». Он предполагает разделение команд на две группы с последующими переходами между ними.

Таким образом, с большей долей вероятности проект вступит в силу в сезоне-2022/23.

Ранее помощник Путина оценил проект реформы РПЛ от Hypercube.

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