«Чемпионат»: большинство клубов ФНЛ одобрили реформу Hypercube

Почти все клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) одобрили реформу Hypercube.

Компания Hypercube и Проектный офис Российского футбольного союза провели встречу с клубами ФНЛ, сообщает «Чемпионат».

Большинство команд, за исключением «Волгаря», одобрили проект «Сатурн-20». Он предполагает разделение команд на две группы с последующими переходами между ними.

Таким образом, с большей долей вероятности проект вступит в силу в сезоне-2022/23.

Ранее помощник Путина оценил проект реформы РПЛ от Hypercube.