Помощник Путина оценил проект реформы РПЛ от Hypercube

Помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин оценил проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ), подготовленный компанией Hypercube.

«Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объёме, и очень важен региональный аспект — как быть с субъектами Российской Федерации», — цитирует Левитина «РБК-Спорт».

Он отметил, что такой подход кажется выгодным для регионов, но нужно оценить всё на деле. Левитин добавил, что Александр Дюков вынесет этот вопрос на следующий исполком РФС.

Ранее Игорь Левитин поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.