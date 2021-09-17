Помощник Путина оценил проект реформы РПЛ от Hypercube

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Помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин оценил проект реформы Российской премьер-лиги (РПЛ), подготовленный компанией Hypercube.
Помощник Путина оценил проект реформы РПЛ от Hypercube
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объёме, и очень важен региональный аспект — как быть с субъектами Российской Федерации», — цитирует Левитина «РБК-Спорт».

Он отметил, что такой подход кажется выгодным для регионов, но нужно оценить всё на деле. Левитин добавил, что Александр Дюков вынесет этот вопрос на следующий исполком РФС.

Ранее Игорь Левитин поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

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