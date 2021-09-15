Помощник Путина оценил работу Карпина в сборной России
- © РФС
«Ещё рано давать оценку, но видно, что у Карпина есть желание работать. Появление новых лиц в сборной России даёт уверенность, что идёт поиск футболистов и наставник намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три игры для нового тренера прошли хорошо», — цитирует Левитина «РБК-Спорт».
После шести туров отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Россия с 13 очками идёт на втором месте в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о работе главного тренера сборной России.