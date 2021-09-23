В «Миннесоте» рассказали о ходе переговоров с Капризовым
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«Я, как и все стороны, участвовавшие в переговорах, чувствую себя счастливым. Капризов — важная часть «Миннесоты». Кирилл — отличный парень, он нужен нам», — сказал Герин в интервью SKOR North.
Он ответил, насколько важными были последние 48 часов перед сделкой.
«Я был на встрече с наставниками, когда мне написал агент Капризова. Он попросил меня позвонить, на что я ответил: «Пока не могу». Он сказал: «Думаю, что тебе нужно позвонить прямо сейчас». Уже через несколько часов мы обедали с ним. Звонки, видеосвязь — это важно, но ничто не заменит личного общения», — рассказал Герин.
22 сентября российский нападающий подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» на $45 млн.
Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд НХЛ.