В «Миннесоте» рассказали о ходе переговоров с Капризовым

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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин сообщил о ходе переговоров с российским нападающим Кириллом Капризовым.
В «Миннесоте» рассказали о ходе переговоров с Капризовым
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«Я, как и все стороны, участвовавшие в переговорах, чувствую себя счастливым. Капризов — важная часть «Миннесоты». Кирилл — отличный парень, он нужен нам», — сказал Герин в интервью SKOR North.

Он ответил, насколько важными были последние 48 часов перед сделкой.

«Я был на встрече с наставниками, когда мне написал агент Капризова. Он попросил меня позвонить, на что я ответил: «Пока не могу». Он сказал: «Думаю, что тебе нужно позвонить прямо сейчас». Уже через несколько часов мы обедали с ним. Звонки, видеосвязь — это важно, но ничто не заменит личного общения», — рассказал Герин.

22 сентября российский нападающий подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» на $45 млн.

Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд НХЛ.

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