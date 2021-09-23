Ташуев заявил о намерении «Чайки» выиграть Кубок России

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Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Ростовом» в матче второго тура группового этапа Кубка России.
Ташуев заявил о намерении «Чайки» выиграть Кубок России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Это небольшой локальный успех. Но не глобальный. Глобальный — надо выигрывать Кубок России или хотя бы выходить в финал. Однако и эта победа будет занесена в небольшую историю «Чайки», — сказал Ташуев в интервью YouTube-каналу «Чайки».

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «Чайка» вышла в 1/8 финала Кубка России.

Ранее московский ЦСКА объявил стартовый состав на игру второго тура группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом».

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