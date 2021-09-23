Источник: Анри может возглавить «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны», а ныне ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри может возглавить каталонский клуб.

Руководство «Барселоны» рассматривает Тьерри Анри на замену Рональду Куману, сообщает Mundo Deportivo.

В 2017 году Анри тоже рассматривался в качестве главного тренера команды, но в итоге «Барселону» возглавил Эрнесто Вальверде.

По информации источника, главными кандидатами на пост тренера являются Хави и Анри.

Французский форвард выступал за сине-гранатовых с 2007 по 2010 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова выплатить €1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии.