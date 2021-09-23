Источник: «Барселона» готова выплатить €1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии
- Reuters
Клуб готов выплатить €1,8 млн отступных за Мартинеса, сообщает Sport.es.
По информации источника, главными кандидатами на пост тренера являются Хави и Роберто Мартинес.
В настоящий момент «Барселону» возглавляет Рональд Куман.
Специалист стал главным тренером бельгийской сборной в 2016 году. На чемпионате мира 2018 года в России Мартинес привёл команду к бронзовым медалям.
Ранее Куман рассказал, чего не хватает нынешней «Барселоне».