Источник: «Барселона» готова выплатить €1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес может возглавить каталонскую «Барселону».
Источник: «Барселона» готова выплатить €1,8 млн отступных за главного тренера сборной Бельгии
  • Reuters

Клуб готов выплатить €1,8 млн отступных за Мартинеса, сообщает Sport.es.

По информации источника, главными кандидатами на пост тренера являются Хави и Роберто Мартинес.

В настоящий момент «Барселону» возглавляет Рональд Куман.

Специалист стал главным тренером бельгийской сборной в 2016 году. На чемпионате мира 2018 года в России Мартинес привёл команду к бронзовым медалям.

Ранее Куман рассказал, чего не хватает нынешней «Барселоне».

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