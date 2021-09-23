Яковлев поделился ожиданиями от первого матча ЦСКА в Кубке России

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Нападающий московского ЦСКА Владислав Яковлев поделился ожиданиями от матча второго тура элитного раунда Кубка России с ижевским «Зенитом».
Яковлев поделился ожиданиями от первого матча ЦСКА в Кубке России
  • © pfc-cska.com

«Это наш первый кубковый матч в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних встречах. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться», — приводит слова Яковлева пресс-служба армейского клуба.

Нападающий отметил, что красно-синие приехали в Ижевск с основным составом.

«За исключением нескольких лидеров, тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке», — сказал он.

Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится 23 сентября. Начало игры — в 14:15 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Заболотного.

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