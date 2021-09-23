Тарпищев — о российском футболе: это народная боль

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал провал национальной футбольной сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Это народная боль. Вспомните минувший чемпионат Европы: у всей страны разом настроение пропало. Что нужно делать? В корне менять всю систему, начиная с подготовки детей, методик обучения, отбора молодых игроков и заканчивая организацией высшей лиги, принципов проведения первенства в стране», — цитирует Тарпищева издание «Аргументы и Факты».

Он отметил, что, когда будет система, появится и результат.

Тарпищев считает, что в спортивных школах отсутствует система индивидуальной подготовки, потому что ежегодно выпускаются по 10 тыс. футболистов, а звёзд среди них нет.

Напомним, что на чемпионате Европы по футболу — 2020 сборная России не вышла в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе.

Ранее Тарпищев объяснил, когда Даниил Медведев станет первой ракеткой мира.