Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России

Российская биатлонистка Лариса Куклина победила в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.

Куклина на турнире представляет Ямало-Ненецкий автономный округ.

Второй стала Наталья Гербулова, третья — Евгения Буртасова.

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 47.17,2 (1 промах)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.13,6 (2)

3. Евгения Буртасова (Новосибирская область) +2.10,1 (1)

Ранее стало известно, что Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов пропустят индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.