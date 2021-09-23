Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России
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Куклина на турнире представляет Ямало-Ненецкий автономный округ.
Второй стала Наталья Гербулова, третья — Евгения Буртасова.
1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 47.17,2 (1 промах)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.13,6 (2)
3. Евгения Буртасова (Новосибирская область) +2.10,1 (1)
Ранее стало известно, что Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов пропустят индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.