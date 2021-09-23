Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Лариса Куклина победила в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.
Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России
  • © Союз биатлонистов России

Куклина на турнире представляет Ямало-Ненецкий автономный округ.

Второй стала Наталья Гербулова, третья — Евгения Буртасова.

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 47.17,2 (1 промах)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.13,6 (2)

3. Евгения Буртасова (Новосибирская область) +2.10,1 (1)

Ранее стало известно, что Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов пропустят индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить