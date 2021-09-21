Гараничев, Елисеев и Логинов пропустят индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

Биатлонисты Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов пропустят индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР), Логинов не выйдет на старт по семейным обстоятельствам, а Гараничев и Елисеев пропустят гонку по состоянию здоровья.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт в Тюмени с 23 по 26 сентября.

Мужская и женская индивидуальные гонки состоятся в 23 сентября.

Ранее сообщалось, что бывший биатлонист Антон Шипулин победил на выборах в Государственную думу России по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.