Гараничев, Елисеев и Логинов пропустят индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

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Биатлонисты Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Александр Логинов пропустят индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону.
Гараничев, Елисеев и Логинов пропустят индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР), Логинов не выйдет на старт по семейным обстоятельствам, а Гараничев и Елисеев пропустят гонку по состоянию здоровья.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдёт в Тюмени с 23 по 26 сентября.

Мужская и женская индивидуальные гонки состоятся в 23 сентября.

Ранее сообщалось, что бывший биатлонист Антон Шипулин победил на выборах в Государственную думу России по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.

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