Шипулин победил на выборах в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу

Бывший биатлонист Антон Шипулин победил на выборах в Государственную думу России по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.

Об этом сообщает ТАСС. После обработки 100% протоколов Шипулин, который идёт в Думу от партии «Единая Россия», набрал 40,63% голосов, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя.

Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года и стал депутатом Госдумы в сентябре 2019-го в результате довыборов.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Бабиков и Латыпов заболели энтеровирусом во время сборов в Сочи.