Шипулин победил на выборах в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу
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Об этом сообщает ТАСС. После обработки 100% протоколов Шипулин, который идёт в Думу от партии «Единая Россия», набрал 40,63% голосов, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя.
Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года и стал депутатом Госдумы в сентябре 2019-го в результате довыборов.
Ранее сообщалось, что биатлонисты Бабиков и Латыпов заболели энтеровирусом во время сборов в Сочи.