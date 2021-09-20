Шипулин победил на выборах в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу

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Бывший биатлонист Антон Шипулин победил на выборах в Государственную думу России по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.
Шипулин победил на выборах в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

Об этом сообщает ТАСС. После обработки 100% протоколов Шипулин, который идёт в Думу от партии «Единая Россия», набрал 40,63% голосов, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя.

Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года и стал депутатом Госдумы в сентябре 2019-го в результате довыборов.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Бабиков и Латыпов заболели энтеровирусом во время сборов в Сочи.

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