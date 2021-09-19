Биатлонисты Бабиков и Латыпов заболели энтеровирусом во время сборов в Сочи

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заразились энтеровирусной инфекцией во время тренировочных сборов в Сочи.

«Сами сборы проходят неплохо. Очень много раз мы собирались здесь летом, однако каждый раз они сопровождались энтеровирусной инфекцией, которую на этот раз подхватили Бабиков и Латыпов», — цитирует старшего тренера сборной России Юрия Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Новый сезон Кубка мира начнётся в шведском Эстерсунде 27 ноября.

Ранее Каминский рассказал, по каким критериям будет производиться отбор биатлонистов на ОИ-2022.