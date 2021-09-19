Биатлонисты Бабиков и Латыпов заболели энтеровирусом во время сборов в Сочи
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«Сами сборы проходят неплохо. Очень много раз мы собирались здесь летом, однако каждый раз они сопровождались энтеровирусной инфекцией, которую на этот раз подхватили Бабиков и Латыпов», — цитирует старшего тренера сборной России Юрия Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.
Новый сезон Кубка мира начнётся в шведском Эстерсунде 27 ноября.
Ранее Каминский рассказал, по каким критериям будет производиться отбор биатлонистов на ОИ-2022.