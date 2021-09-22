Полузащитник «Монако» Головин заявил, что готов играть 90 минут

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил результат матча седьмого тура чемпионата Франции по футболу с «Сент-Этьеном» (3:1).

«Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Монако» должен был побеждать и брать три очка. Он напомнил, что соперник больше тайма играл в меньшинстве. Поэтому в такой ситуации речь шла только о победе.

«Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать — значит, всё нормально», — добавил хавбек сборной России.

У «Монако» мячи забили Кевин Фолланд (27-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (62-я, 86-я). В составе «Сент-Этьена» отличился Дени Буанга (41-я). На 33-й минуте был удалён игрок гостей Этьен Грин.

Головин вышел на замену в начале второго тайма.

Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил качества Головина.