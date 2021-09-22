Ковач: для нас Головин — это гарант качества

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил российского полузащитника Александра Головина.

«Для нас Головин — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

Он также отметил, что Головин со своими игровыми качествами должен забивать десять мячей и отдавать десять ассистов в сезоне.

«Монако» сыграл вничью в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу с «Ниццей» (2:2). Александр Головин забил мяч на 39-й минуте. Для футболиста это первый гол в сезоне-2021/22 за французский клуб.

Ранее Вячеслав Колосков прокомментировал гол полузащитника «Монако» Александра Головина.

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