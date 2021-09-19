Колосков — о голе Головина: я рад за него, но аплодировать пока рано
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«Головин туда и поехал, чтобы забивать. Я рад за него, но аплодировать пока рано», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Колосков констатировал, что Головин играет в каждом матче. Он добавил, что 25-летний россиянин является важной фигурой в «Монако», на которого сильно рассчитывает главный тренер команды Нико Ковач.
«И в сборной мы видим, что Головин сильнее всех. Александр сегодня — наша гордость», — сказал Колосков.
«Монако» сыграл вничью в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу с «Ниццей» (2:2). Александр Головин забил мяч на 39-й минуте. Для футболиста это первый гол в сезоне-2021/22 за французский клуб.
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