Колосков — о голе Головина: я рад за него, но аплодировать пока рано

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче шестого тура чемпионата Франции с «Ниццей».
Колосков — о голе Головина: я рад за него, но аплодировать пока рано
  • Reuters

«Головин туда и поехал, чтобы забивать. Я рад за него, но аплодировать пока рано», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Колосков констатировал, что Головин играет в каждом матче. Он добавил, что 25-летний россиянин является важной фигурой в «Монако», на которого сильно рассчитывает главный тренер команды Нико Ковач.

«И в сборной мы видим, что Головин сильнее всех. Александр сегодня — наша гордость», — сказал Колосков.

«Монако» сыграл вничью в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу с «Ниццей» (2:2). Александр Головин забил мяч на 39-й минуте. Для футболиста это первый гол в сезоне-2021/22 за французский клуб.

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