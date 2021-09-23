Капризов прошёл карантин в США и может присоединиться к «Миннесоте»

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прошёл во Флориде карантин и готов присоединиться к команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в тренировочном лагере.

«Я не испытывал никакого давления. Хорошо, что подписал контракт. Теперь могу думать только о хоккее», — цитирует Капризова североамериканский журналист Майкл Руссо в своём Twitter.

Нападающий, подписавший контракт с «Миннесотой» на пять лет и $45 млн, установил рекорд НХЛ.

После введения в лиге потолка зарплат ни один игрок не начинал свой второй сезон с годовой зарплатой в размере $9 млн при 55 матчах.

В прошедшем сезоне Капризов сыграл в 55 встречах, в которых набрал 51 (27 + 24) очко. В плей-офф россиянин провёл семь игр и набрал три (2 + 1) очка.

По итогам сезона он получил приз, вручаемый лучшему новичку сезона, — «Колдер Трофи».

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой».