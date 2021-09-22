Фетисов прокомментировал новый контракт Капризова с «Миннесотой»

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд».
Фетисов прокомментировал новый контракт Капризова с «Миннесотой»
  • Reuters

«Клуб предоставил Кириллу достойный контракт. Я думаю, там умеют считать деньги. Капризов играет в хоккей, занимается любимым делом, получает за это большие деньги, и на него рассчитывает «Миннесота». Он может состояться как лидер. Он талантливый парень, надеюсь, оправдает все ожидания», — цитирует Фетисова Sport24.

В прошедшем сезоне Капризов сыграл в 55 встречах, в которых набрал 51 (27 + 24) очко. В плей-офф нападающий провёл семь игр и набрал три (2 + 1) очка.

По итогам сезона россиянин получил приз, вручаемый лучшему новичку сезона, — «Колдер Трофи».

Ранее сообщалось, что Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на пять лет на общую сумму $45 млн.

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