Милованов заявил, что Россия не смогла реализовать все возможности в матче ЧМ с Вьетнамом
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«Мы одна команда и верим в свои силы и в свои возможности. Сегодня просто не смогли реализовать те моменты, которые создавали, и в итоге получили нервную концовку. Но в целом эмоции положительные, мы выиграли и идём дальше к своей цели», — цитирует Милованова пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.
По его словам, сборная Вьетнама прибавляет из года в год. Он отметил, что соперник не хотел уступать и бился до конца.
«Поэтому это был по-настоящему сложный матч. Но других на чемпионате мира и быть не может. Тем более в плей-офф», — сказал футболист.
Милованов провёл за сборную России 100-й матч.
Россияне переиграли вьетнамцев со счётом 3:2. В составе российской команды отличились Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18-я, 30-я).
В четвертьфинале ЧМ-2021 российская команда 26 сентября сыграет с победителем матча между Аргентиной и Парагваем.
Мировое первенство проходит в Литве.
Ранее главный тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал результат матча с командой Вьетнама.