Милованов заявил, что Россия не смогла реализовать все возможности в матче ЧМ с Вьетнамом

Короткая ссылка
Игрок сборной России по мини-футболу Иван Милованов прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Вьетнама.
Милованов заявил, что Россия не смогла реализовать все возможности в матче ЧМ с Вьетнамом
  • ©rfs.ru

«Мы одна команда и верим в свои силы и в свои возможности. Сегодня просто не смогли реализовать те моменты, которые создавали, и в итоге получили нервную концовку. Но в целом эмоции положительные, мы выиграли и идём дальше к своей цели», — цитирует Милованова пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

По его словам, сборная Вьетнама прибавляет из года в год. Он отметил, что соперник не хотел уступать и бился до конца.

«Поэтому это был по-настоящему сложный матч. Но других на чемпионате мира и быть не может. Тем более в плей-офф», — сказал футболист.

Милованов провёл за сборную России 100-й матч.

Россияне переиграли вьетнамцев со счётом 3:2. В составе российской команды отличились Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18-я, 30-я).

В четвертьфинале ЧМ-2021 российская команда 26 сентября сыграет с победителем матча между Аргентиной и Парагваем.

Мировое первенство проходит в Литве.

Ранее главный тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал результат матча с командой Вьетнама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить