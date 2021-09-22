Милованов заявил, что Россия не смогла реализовать все возможности в матче ЧМ с Вьетнамом

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Милованов прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Вьетнама.

«Мы одна команда и верим в свои силы и в свои возможности. Сегодня просто не смогли реализовать те моменты, которые создавали, и в итоге получили нервную концовку. Но в целом эмоции положительные, мы выиграли и идём дальше к своей цели», — цитирует Милованова пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

По его словам, сборная Вьетнама прибавляет из года в год. Он отметил, что соперник не хотел уступать и бился до конца.

«Поэтому это был по-настоящему сложный матч. Но других на чемпионате мира и быть не может. Тем более в плей-офф», — сказал футболист.

Милованов провёл за сборную России 100-й матч.

Россияне переиграли вьетнамцев со счётом 3:2. В составе российской команды отличились Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18-я, 30-я).

В четвертьфинале ЧМ-2021 российская команда 26 сентября сыграет с победителем матча между Аргентиной и Парагваем.

Мировое первенство проходит в Литве.

Ранее главный тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал результат матча с командой Вьетнама.