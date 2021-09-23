Остриков продолжит карьеру во французском регбийном клубе «Стад Монтуа»

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Игрок сборной России по регби Андрей Остриков перешёл в клуб второго по силе дивизиона чемпионата Франции «Стад Монтуа».
Остриков продолжит карьеру во французском регбийном клубе «Стад Монтуа»
  • РИА Новости

34-летний регбист подписал контракт с французским клубом, сообщает «РБ-Спорт».

Остриков заменит одного из травмированных игроков в заявке команды.

Россиянин выступал за французские «Ажен», «Орийяк» и английский «Сейл Шаркс». Последним его клубом был «Гренобль».

Остриков провёл за сборную России 37 матчей по регби-15.

Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные России выиграли чемпионат Европы по пляжному регби.

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