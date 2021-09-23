Остриков продолжит карьеру во французском регбийном клубе «Стад Монтуа»
- РИА Новости
34-летний регбист подписал контракт с французским клубом, сообщает «РБ-Спорт».
Остриков заменит одного из травмированных игроков в заявке команды.
Россиянин выступал за французские «Ажен», «Орийяк» и английский «Сейл Шаркс». Последним его клубом был «Гренобль».
Остриков провёл за сборную России 37 матчей по регби-15.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные России выиграли чемпионат Европы по пляжному регби.