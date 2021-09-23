Объявлен состав сборной России по шорт-треку на два первых этапа Кубка мира

Определился состав сборной России по шорт-треку на два первых этапа Кубка мира в сезоне-2021/22.

РИА Новости

Состав сборной России выглядит следующим образом: Мужчины: Семён Елистратов, Даниил Ейбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян.

Женщины: Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Евгения Захарова, Вера Рассказова, сообщает РИА Новости. Первые два этапа Кубка мира пройдут в октябре в Пекине (Китай) и Нагое (Япония). Ранее сообщалось, что Елистратов победил в Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку.