Объявлен состав сборной России по шорт-треку на два первых этапа Кубка мира
- РИА Новости
Состав сборной России выглядит следующим образом:
Мужчины: Семён Елистратов, Даниил Ейбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян.
Женщины: Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Евгения Захарова, Вера Рассказова, сообщает РИА Новости.
Первые два этапа Кубка мира пройдут в октябре в Пекине (Китай) и Нагое (Япония).
Ранее сообщалось, что Елистратов победил в Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку.