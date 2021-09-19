Елистратов победил в Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку

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Чемпион зимних Олимпийских игр в Сочи — 2014 Семён Елистратов одержал победу в Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку.
Елистратов победил в Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку
  • Reuters

Елистратов в финале забега на дистанции 1500 м показал время 2 минуты 21,321 секунды. Серебряную медаль завоевал Владимир Балбеков (2:21,387). Бронза досталась Даниилу Николаеву (2:21,611).

У женщин на аналогичной дистанции первое место заняла Софья Просвирнова (2:34,292), второй стала Екатерина Ефременкова (2:34,367), третьей финишировала Анна Вострикова (2:34,441).

Соревнования проходят в Коломне.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение по поводу иска бывшей чемпионки мира по шахматам Ноны Гаприндашвили к сервису Netflix.

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