Журова прокомментировала новость об иске грузинской шахматистки к Netflix

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение по поводу иска бывшей чемпионки мира по шахматам Ноны Гаприндашвили к сервису Netflix.
Журова прокомментировала новость об иске грузинской шахматистки к Netflix
  • РИА Новости

Гаприндашвили в своем иске заявила, что фраза из выпущенного компанией сериала «Ход королевы» о том, что она никогда не играла с мужчинами, является ложной и сексистской.

«Обвинения в сексизме? Сейчас это на слуху, поэтому такие темы привлекут внимание. Но тут больше вопрос не сексизма, а пропаганды. Этот сериал — художественный вымысел. В этом случае достоверность не должна быть стопроцентной. Был бы он документальным, тогда, пожалуй, был бы шанс опротестовать представленные в нем факты», — цитирует Журову Газета.ru

Гаприндашвили также заявила, что её оскорбило то, что в сериале её назвали русской, так как, по её мнению, грузины терпели угнетение от русских во времена СССР. Журова считает, что подобные заявления вызваны желанием получить наибольшую выгоду от своего иска.

«Она сейчас живёт в Грузии, поэтому в заявлении есть и сексизм, и угнетение. Грузинская шахматная школа была очень сильной в Советском Союзе. Если говорить про Гаприндашвили, её рейтинг был очень высок среди мужчин. Её в СССР очень уважали, и было не важно, какой национальности она была», — отметила бывшая спортсменка.

Тем не менее депутат Госдумы отметила, что в целом поддерживает решение Гаприндашвили о подаче иска к Netflix, так как считает, что даже в художественных фильмах факты необходимо согласовывать.

Ранее сообщалось, что Нона Гаприндашвили подала иск к сервису Netflix из-за того, как её изобразили в сериале «Ход королевы».

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