УЕФА раскритиковал идею проводить чемпионат мира раз в два года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) критически высказался об идее проводить чемпионат мира раз в два года.

Проведение чемпионата мира по футболу раз в два года приведёт к снижению значимости главного турнира планеты, сокращению возможностей для более слабых сборных из-за замены регулярных матчей финальными турнирами, сообщает пресс-служба УЕФА.

В союзе также обеспокоены, что из-за высокой интенсивности у футболистов не будет достаточно времени для восстановления.

В настоящий момент Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сложилось исторически.

Ранее КОНМЕБОЛ раскритиковала идею проводить ЧМ по футболу каждые два года.