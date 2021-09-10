КОНМЕБОЛ раскритиковала идею проводить ЧМ по футболу каждые два года

В Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) заявили, что не поддерживают проведение чемпионатов мира раз в два года.

«Проведение чемпионата мира каждые два года может исказить самое важное футбольное соревнование на планете, снизив его качество и нынешние строгие стандарты», — сообщает пресс-служба конфедерации.

Руководство КОНМЕБОЛ считает, что данная инициатива крайне нежизнеспособна. Более того, это может вызвать перегрузку международного календаря, с которой будет практически невозможно справиться.

В настоящий момент Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сложилось исторически.

Ранее бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.