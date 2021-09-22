Канчельскис: назначение Черчесова станет последним гвоздём в крышку гроба «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова главным тренером московского «Спартака».
Канчельскис: назначение Черчесова станет последним гвоздём в крышку гроба «Спартака»
  • Reuters

«Назначение Черчесова станет последним гвоздём в крышку гроба «Спартака» Его возможный приход — очень большая проблема для клуба. Он в сборной России не смог навести порядок, где работы в три раза меньше, как в клубе сможет что-то сделать? Тем более был уже там. Второй раз на грабли наступать всегда больнее», — цитирует Канчельскиса Sport24.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи набрали десять очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице.

Черчесов покинул должность главного тренера сборной России после чемпионата Европы 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить