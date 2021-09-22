Канчельскис: назначение Черчесова станет последним гвоздём в крышку гроба «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника национальной команды Станислава Черчесова главным тренером московского «Спартака».

«Назначение Черчесова станет последним гвоздём в крышку гроба «Спартака» Его возможный приход — очень большая проблема для клуба. Он в сборной России не смог навести порядок, где работы в три раза меньше, как в клубе сможет что-то сделать? Тем более был уже там. Второй раз на грабли наступать всегда больнее», — цитирует Канчельскиса Sport24.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи набрали десять очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице.

Черчесов покинул должность главного тренера сборной России после чемпионата Европы 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.