Семак отреагировал на отказ Дзюбы от вызова в сборную России
- РИА Новости
«Это исключительно решение Дзюбы. Каждый футболист принимает решение исходя из внутреннего состояния или иных обстоятельств. Мы уважаем решение Артёма. Он взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.