Семак отреагировал на отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение нападающего команды Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Это исключительно решение Дзюбы. Каждый футболист принимает решение исходя из внутреннего состояния или иных обстоятельств. Мы уважаем решение Артёма. Он взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.