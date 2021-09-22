Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски считает, что Витория не подходит клубу
- РИА Новости
«Я смотрел последние две игры команды». Также наблюдал за тренировками. Есть качество подготовки, но адекватная реакция в принятии решений отсутствует. «Спартаку» нужен толчок! И таким толчком может быть замена тренера», — цитирует Ковалевского «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что руководству клуба нужно подумать над кандидатами на должность главного тренера.
«Успеха удавалось достичь наставникам, которые заводили команду эмоционально до и после игры. Вот такой тренер и нужен команде. А Витория не подходит «Спартаку», — сказал он.
После восьми туров Российской премьер-лиги москвичи набрали десять очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ благодаря голу Антона Заболотного.