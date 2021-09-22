Якубов прокомментировал своё назначение на пост спортивного директора СКА
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«Благодарю руководство СКА за приглашение. У такой команды всегда максимальные задачи на всех турнирах. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы игроки системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой хоккеистов, в том числе, и для национальной команды», — цитирует Якубова официальный сайт СКА.
Якубов был генеральным менеджером «Ак Барса» с 2017 года. При его участии казанский клуб стал чемпионом России и выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.
Ранее сообщалось, что сумма строительства «СКА Арены» составит 38 млрд рублей.