Якубов прокомментировал своё назначение на пост спортивного директора СКА

Бывший генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал своё назначения на пост спортивного директора петербургского СКА.

«Благодарю руководство СКА за приглашение. У такой команды всегда максимальные задачи на всех турнирах. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы игроки системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой хоккеистов, в том числе, и для национальной команды», — цитирует Якубова официальный сайт СКА.

Якубов был генеральным менеджером «Ак Барса» с 2017 года. При его участии казанский клуб стал чемпионом России и выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.

Ранее сообщалось, что сумма строительства «СКА Арены» составит 38 млрд рублей.