Якубов прокомментировал своё назначение на пост спортивного директора СКА

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Бывший генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал своё назначения на пост спортивного директора петербургского СКА.
Якубов прокомментировал своё назначение на пост спортивного директора СКА
  • ©официальный сайт ХК "Ак Барс"

«Благодарю руководство СКА за приглашение. У такой команды всегда максимальные задачи на всех турнирах. Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы игроки системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой хоккеистов, в том числе, и для национальной команды», — цитирует Якубова официальный сайт СКА.

Якубов был генеральным менеджером «Ак Барса» с 2017 года. При его участии казанский клуб стал чемпионом России и выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.

Ранее сообщалось, что сумма строительства «СКА Арены» составит 38 млрд рублей.

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